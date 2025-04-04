На Украине захотели решить проблемы с одной страной

Глава МИД Украины Сибига рассказал о переговорах с Венгрией по решению проблем

Глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал подробности о переговорах со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто по решению проблем между двумя странами. Об этом дипломат написал на своей странице в X.

Встреча прошла накануне. «Украина заинтересована в поиске решений, а не препятствий», — написал Сибига.

Он добавил, что обсудил с Сийярто проблемы в отношениях между Украиной и Венгрией. Сибига также анонсировал новый раунд переговоров с Будапештом, выразив надежду на развитие надежного мира.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сокращение численности Вооруженных сил Украины является «красной линией» в переговорах о мирном урегулировании конфликта с Россией. «Для нас приоритет — сильная наша армия. Поэтому это "красные линии" — никаких уменьшений в разы нашей армии», — рассказал он.