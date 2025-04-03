Зеленский назвал «красную линию» в мирных переговорах

Зеленский: Сокращение ВСУ является красной линией при достижении мира

Сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) является «красной линией» в переговорах о мирном урегулировании. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит «Украинская правда».

«Для нас приоритет — сильная наша армия. Поэтому это "красные линии" — никаких уменьшений в разы нашей армии», — назвал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что Киев намерен сохранить действующую численность ВСУ. Кроме того, после завершения конфликта планируется модернизация армии.

28 марта Зеленский заявил, что Киев готов вести прямые переговоры с Москвой, но не с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, президент России неоднократно отмечал, что Москва готова обсуждать урегулирование украинского кризиса. Глава государства также обратил внимание на изданный Зеленским декрет о запрете переговоров и задался вопросом, как можно их возобновить, если они запрещены на Украине.