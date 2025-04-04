Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:29, 4 апреля 2025Мир

На Западе обозвали сторонников санкций против России одним словом

Депутат Дагделен: только безумцы поддерживают санкции против России
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Только безумцы поддерживают санкции против России на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести рекордные пошлины против стран Запада. Об этом написала депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в своем аккаунте в социальной сети X.

«В такой ситуации только безумцы продолжают настаивать на саморазрушительных санкциях против России или даже мечтают о новых карательных мерах против Китая», — отметила политик.

Дагделен также раскритиковала принятые Трампом меры, подчеркнув, что они наносят удар по позициям Германии в мировой экономике и ее рабочих.

2 апреля Трамп объявил о решении ввести пошлины на все товары, которые поставляются в страну, за исключением тех, что представляют критическую важность для производства и нацбезопасности. Тарифы для государств, даже для территорий, населенных одними пингвинами, составили как минимум 10 процентов, а для некоторых стран — все 49.

Ряд аналитиков называют трамповские меры «самым мощным ударом по мировой торговой системе» и полагают, что ужесточение торговли грозит дестабилизацией цепочек поставок, усилением инфляции и повышением на триллионы долларов стоимости ежегодно поставляемых в США товаров из других стран.

    Обсудить
    Последние новости

    Госсекретарь США определился с уступками России и Украины

    Канада захотела сменить США в роли мирового лидера

    В МИД России заявили о намерении Украины не прекращать огонь

    Пырнувших ножом и пытавшихся поджечь россиянина подростков отпустили под домашний арест

    Шевченко обвинил УЕФА в предвзятом отношении к Украине

    В России отреагировали на подготовку размещения военного контингента из Европы на Украине

    Обвиненный в домашнем насилии актер попал в черный список

    Люксовый бренд запустил в продажу шлепанцы за 58 тысяч рублей и возмутил общественность

    Попавшая под самые высокие пошлины страна смягчит торговлю с США

    В Европе резко подешевел газ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше