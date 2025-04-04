Только безумцы поддерживают санкции против России на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести рекордные пошлины против стран Запада. Об этом написала депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в своем аккаунте в социальной сети X.
«В такой ситуации только безумцы продолжают настаивать на саморазрушительных санкциях против России или даже мечтают о новых карательных мерах против Китая», — отметила политик.
Дагделен также раскритиковала принятые Трампом меры, подчеркнув, что они наносят удар по позициям Германии в мировой экономике и ее рабочих.
2 апреля Трамп объявил о решении ввести пошлины на все товары, которые поставляются в страну, за исключением тех, что представляют критическую важность для производства и нацбезопасности. Тарифы для государств, даже для территорий, населенных одними пингвинами, составили как минимум 10 процентов, а для некоторых стран — все 49.
Ряд аналитиков называют трамповские меры «самым мощным ударом по мировой торговой системе» и полагают, что ужесточение торговли грозит дестабилизацией цепочек поставок, усилением инфляции и повышением на триллионы долларов стоимости ежегодно поставляемых в США товаров из других стран.