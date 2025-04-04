Депутат Дагделен: только безумцы поддерживают санкции против России

Только безумцы поддерживают санкции против России на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести рекордные пошлины против стран Запада. Об этом написала депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в своем аккаунте в социальной сети X.

«В такой ситуации только безумцы продолжают настаивать на саморазрушительных санкциях против России или даже мечтают о новых карательных мерах против Китая», — отметила политик.

Дагделен также раскритиковала принятые Трампом меры, подчеркнув, что они наносят удар по позициям Германии в мировой экономике и ее рабочих.

2 апреля Трамп объявил о решении ввести пошлины на все товары, которые поставляются в страну, за исключением тех, что представляют критическую важность для производства и нацбезопасности. Тарифы для государств, даже для территорий, населенных одними пингвинами, составили как минимум 10 процентов, а для некоторых стран — все 49.

Ряд аналитиков называют трамповские меры «самым мощным ударом по мировой торговой системе» и полагают, что ужесточение торговли грозит дестабилизацией цепочек поставок, усилением инфляции и повышением на триллионы долларов стоимости ежегодно поставляемых в США товаров из других стран.