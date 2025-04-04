Назван самый популярный у россиян автобренд

«Автостат»: Lada стала лидером по объемам продаж машин в России в марте

По итогам марта 2025 года самым популярным у россиян автобрендом оказалась Lada. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За первый месяц весны в стране удалось реализовать в общей сложности 25,2 тысячи автомобилей российского бренда. Следом с большим отставанием от лидера расположились четыре китайские марки. Показатель Haval составил 9,8 тысячи единиц, Chery — 8,4 тысячи, Geely — 5,1 тысячи, а Changan — 3,8 тысячи. В итоге на эти пять брендов в начале весны пришлось более 65 процентов от совокупного объема продаж на российском авторынке.

В целом в марте в РФ продали в общей сложности 79,8 тысячи новых легковых автомобилей. Достигнутый результат превысил февральский показатель на 2,3 процента. Однако в годовом выражении спад составил 45,5 процента. Для сравнения, в марте 2024 года в России реализовали 146,5 тысячи новых легковушек. Таким образом, за 12 месяцев показатель сократился на 66,7 тысячи единиц, резюмировали эксперты.

Резкое снижение объемов продаж на российском рынке ранее также зафиксировали аналитики Ассоциации европейского бизнеса. По их данным, реализация новых легковушек и коммерческих машин (LCV) в РФ по итогам первого весеннего месяца просела почти вдвое в годовом выражении. По итогам первого квартала спад составил 26 процентов. Главными причинами подобной динамики эксперты называют жесткую денежно-кредитную политику Центробанка и регулярное повышение утильсбора. На этом фоне ряд аналитиков спрогнозировали снижение реализации новых машин в РФ на 10-25 процентов в 2025 году.