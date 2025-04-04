Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:00, 4 апреля 2025Мир

Названо условие открытия границы России и Финляндии

Политолог Худолей: Финляндия может открыть границу после конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

По завершении конфликта на Украине есть возможность открытия границы между Россией и Финляндией. С таким мнением в беседе с «Лентой.ру» выступил заведующий кафедрой Европейских исследований Факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей.

«Если боевые действия [на Украине] будут прекращены, то тогда возможно открытие границы между Россией и Финляндией и смягчение ограничений», — указал он.

Материалы по теме:
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой. Чем Москва ответит на расширение альянса?
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой.Чем Москва ответит на расширение альянса?
4 июля 2022
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022

По словам политолога, Финляндия все равно будет занимать очень сдержанную позицию по этому вопросу.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал финские власти объясниться по поводу закрытия границы с Россией.

До этого девять человек подали в ЕСПЧ иск из-за закрытия российско-финской границы.

    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву. В трех столичных аэропортах введены ограничения в целях безопасности

    Беженец из Дзержинска притворился мертвым ради спасения от дрона ВСУ

    Россиянам назвали самый выгодный способ хранения сбережений в 2025 году

    Женщина с двумя влагалищами пожаловалась на ревнивых бойфрендов

    Названы семь упражнений для рельефного пресса без походов в спортзал

    НАСА и Vast испытают космическую станцию Haven-1

    Жительница Курской области рассказала об обещании ВСУ раздать украинские паспорта

    Названо условие открытия границы России и Финляндии

    В ЕС призвали направить Украине принадлежащие России миллиарды евро

    В ЕС подняли вопрос о будущем торгового соглашения с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше