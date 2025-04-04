Названо условие открытия границы России и Финляндии

Политолог Худолей: Финляндия может открыть границу после конфликта на Украине

По завершении конфликта на Украине есть возможность открытия границы между Россией и Финляндией. С таким мнением в беседе с «Лентой.ру» выступил заведующий кафедрой Европейских исследований Факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей.

«Если боевые действия [на Украине] будут прекращены, то тогда возможно открытие границы между Россией и Финляндией и смягчение ограничений», — указал он.

По словам политолога, Финляндия все равно будет занимать очень сдержанную позицию по этому вопросу.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал финские власти объясниться по поводу закрытия границы с Россией.

До этого девять человек подали в ЕСПЧ иск из-за закрытия российско-финской границы.