Невеста Джеффа Безоса угодила в скандал из-за стакана для кофе за сотни тысяч рублей

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес угодила в скандал из-за необычного аксессуара. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

Известно, что журналистка была замечена папарацци с белым клатчем люксового бренда Balenciaga, который выполнен в виде стакана для кофе. Стоимость такого изделия составляет 5750 долларов (около 488 тысяч рублей).

Читатели издания раскритиковали Санчес за данный аксессуар в комментариях под материалом. «Из свиного уха роскошный кошелек не сделаешь. Как безвкусно», «Balenciaga как бренд уничтожен возмутительно странными дизайнами», «Санчес — олицетворение безвкусицы», «Слишком много денег и никакого вкуса», «Очевидно, что эта "сумка" предназначена для людей, у которых так много денег, что им просто нужно потратить их на какие-то нелепые вещи», «Ладно, Balenciaga... Я бы не стал этим хвастаться», — возмущались они.

В марте сообщалось, что бренды Balenciaga и Puma презентовали сумку в виде мятого пакета.