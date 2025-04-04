Никас Сафронов пожаловался на непростые времена и рассказал о многомиллионных тратах

Сафронов заявил, что тратит 3 млн рублей в месяц и питается гречкой с молоком

Художник Никас Сафронов сообщил, что тратит в месяц более 3 миллионов рублей, но не питается в дорогих ресторанах. Его комментарий приводит сайт Ura.ru.

По словам Сафронова, он жертвует деньги на благотворительность, а также финансово поддерживает трех братьев и сестру. Кроме того, он выплачивает повышенные стипендии студентам Ростовского художественного училища и Ульяновского университета. При этом сам художник не покупает брендовую одежду и не тратится на дорогие блюда. «Моя любимая еда — гречневая каша с молоком, пельмени и жареная картошка», — заявил он.

«Времена непростые, и жизнь сегодня дорогая. Ну и для чего много копить? Нужно жить в моменте», — отметил художник.

Ранее Сафронов поделился подробностями встречи с Папой Римским. Он уточнил, что встретился со священнослужителем в Ватикане, где подарил ему картину, побывавшую в космосе в 2022 году и сделавшую вокруг Земли 3000 оборотов.