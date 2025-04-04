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16:11, 4 апреля 2025Мир

Основатель американской ЧВК сделал заявление о Крыме

Основатель Blackwater Принс: Россия не откажется от Крыма и новых территорий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Эрик Принс

Эрик Принс. Фото: Larry Downing / Reuters

Россия не откажется от Крыма и новых территорий. Об этом заявил основатель крупнейшей в США частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс, сообщает Asia Times.

«Россияне твердо намерены сохранить за собой Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области (...) У них уже есть Крым. Они не собираются это отдавать», — сказал он.

Принс также назвал эти области «традиционными русскоязычными регионами». По словам предпринимателя, у Украины нет шансов вернуть обратно утраченные территории. Он также отметил, что Киев должен был пойти на сделку с Россией еще полтора года назад.

Ранее Принс восхитился армией России. Он выразил мнение, что Вооруженные силы страны глушат системы навигации и связи, произведенные в США.

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