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18:42, 4 апреля 2025Силовые структуры

Осужденный за взятки таможенник попытался выдать изъятые у него деньги за помощь СВО

Экс-полковник ФТС Алеев заявил, что собрал деньги на СВО, но их признали взяткой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Бывший полковник ФТС Александр Алеев, осужденный на 10 лет за взятки, утверждал, что найденные у него при обыске миллионы рублей были собраны в качестве помощи для специальной военной операции (СВО). Об этом пишут «Коммерсантъ» и ТАСС.

Таможенник заявлял, что собирал и хранил эти средства дома, возражая против иска Генпрокуратуры об их конфискации. В своих показаниях он говорил, что часть средств одолжил у товарища на личные цели и нужды СВО. Однако проверка подтвердила, что деньги являются взяткой, полученной Алеевым за беспрепятственное оформление автомобилей на таможне. Два эпизода получения незаконного вознаграждения в 20 тысяч долларов и 900 тысяч рублей ему вменяют в период, когда он занимал должность начальника центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни.

Во время обыска у Алеева нашли 91 тысячу долларов и 16 миллионов рублей. Его самого задержали в марте 2023 года вместе с коллегой — замначальника Центрального таможенного управления генералом Александром Бегловым. Обоих с санкции суда арестовали.

Одинцовский суд Московской области приговорил Алеева к 10 годам лишения свободы и лишил звания полковника. Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры конфисковал у него 25 миллионов рублей.

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