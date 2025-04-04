Посетивший США спецпредставитель Путина рассказал о прогрессе в переговорах по Украине

Спецпредставитель Путина Дмитриев: Прогресс в переговорах по Украине есть

Прогресс в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине есть. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России Владимира Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNN.

«Во-первых, я думаю, что уже есть определенный прогресс. Как я упоминал, мы добились соглашения о прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры. Во-вторых, уже есть прогресс в некоторых мерах по укреплению доверия», — отметил Дмитриев.

Глава РФПИ также подчеркнул, что для успешного урегулирования кризиса необходимо найти долгосрочное решение, которое будет учитывать интересы России в сфере безопасности.

По его словам, в отличие от предыдущей американской администрации, представители нынешнего главы Белого дома ведут с Россией обсуждения о том, что реально можно сделать для завершения конфликта.