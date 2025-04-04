Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:11, 4 апреля 2025Мир

Посетивший США спецпредставитель Путина рассказал о прогрессе в переговорах по Украине

Спецпредставитель Путина Дмитриев: Прогресс в переговорах по Украине есть
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Прогресс в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине есть. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России Владимира Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNN.

«Во-первых, я думаю, что уже есть определенный прогресс. Как я упоминал, мы добились соглашения о прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры. Во-вторых, уже есть прогресс в некоторых мерах по укреплению доверия», — отметил Дмитриев.

Глава РФПИ также подчеркнул, что для успешного урегулирования кризиса необходимо найти долгосрочное решение, которое будет учитывать интересы России в сфере безопасности.

По его словам, в отличие от предыдущей американской администрации, представители нынешнего главы Белого дома ведут с Россией обсуждения о том, что реально можно сделать для завершения конфликта.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные заблокировали торговые порты Николаевской области Украины. Для ВСУ также закрыт выход из Днепра и Южного Буга

    Стало известно о планах Трампа лишить университет Брауна финансирования

    Группа украинских военных сдалась в плен в Запорожской области

    Посетивший США спецпредставитель Путина рассказал о прогрессе в переговорах по Украине

    Стало известно о двух попытках ВСУ перебросить личный состав в Белгородскую область

    Киев не сообщил семье колумбийского наемника о его кончине

    Франция выступила против совместных с Британией закупок оружия в ЕС

    Жених-рэпер написал песню об устроившей секс-марафон с 1058 мужчинами порномодели

    Телеведущий сделал ДНК-тест и узнал годами скрываемую тайну семьи

    Жители Суджи кормили российских солдат и перевязывали им раны после освобождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше