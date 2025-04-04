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11:11, 4 апреля 2025Россия

Правнук Сталина отказался прийти на парад Победы в Москве

Правнук Сталина Джугашвили заявил, что не пойдет на парад Победы в Москве
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили заявил, что не придет на парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Никаких планов на 9 Мая у меня нет… Никуда я не пойду», — сказал правнук Сталина. Он также заявил, что не участвовать в акции «Бессмертный полк».

Ранее сообщалось, что данные о том, что уровень одобрения россиянами деятельности советского вождя Иосифа Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований, покоробили правнука генсека Якова Джугашвили. Он заявлял, что подобные результаты опроса могут свидетельствовать о том, что многие жители страны считают преступления нормальным явлением.

Парад Победы в Москве состоится 9 мая. В Кремле заявляли об особых мерах безопасности в дни празднования 80-летия Победы.

ЖЗЛ
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