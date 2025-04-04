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12:13, 4 апреля 2025Путешествия

Рейс российского самолета задержали почти на сутки из-за фрагментов птиц в двигателе

Рейс Владивосток — Екатеринбург задержали почти на сутки из-за птиц в двигателе
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» задержали почти на сутки из-за попавших в двигатель птиц. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

4 апреля пассажирский Airbus A320neо прилетел во Владивосток из Екатеринбурга. Во время осмотра самолета в его двигателе и стойках шасси нашли фрагменты птиц.

Отмечается, что из-за столкновения с пернатыми лайнер получил повреждение лопатки панели одного из двигателей. Для починки авиакомпания отправила из Екатеринбурга техсостав с набором запчастей и оборудования.

В результате рейс из Владивостока в Екатеринбург задержали почти на сутки — до 12:35 (5:35 мск) субботы, 5 апреля. На время ожидания 98 пассажиров разметили в отеле и обеспечили питанием.

Ранее летевший в Волгоград самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Причиной стала неисправность электросистемы.

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