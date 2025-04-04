Россиянину два раза вырезали аппендицит

Жителю Красноярска два раза вырезали аппендицит

Жителю Красноярска два раза вырезали аппендицит. Россиянин решил судиться с врачами, об этом стало известно Telegram-каналу Kras Mash.

По сведениям издания, в первый раз в седьмую клиническую больницу пациент попал в 2023 году. Мужчину прооперировали и отпустили домой.

Через некоторое время красноярец уехал на отдых и почувствовал сильную боль. Снова оказался под скальпелем, и ему опять вырезали аппендицит.

Мужчина потребовал от врачей компенсацию, экспертиза должна установить, что ему все-таки удалили в первый раз.

До этого сообщалось, что жительнице Бурятии удалили десятикилограммовую опухоль.

Все началось с небольшого уплотнения, которое обнаружил у россиянки гинеколог. Вместо дальнейшего обследования женщина решила направиться к другому специалисту — тот заверил, что ей не о чем волноваться.