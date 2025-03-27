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14:50, 27 марта 2025Россия

Россиянке удалили опухоль размером с арбуз

Жительнице Бурятии удалили десятикилограммовую опухоль
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksandr Lupin / Shutterstock / Fotodom  

Жительнице Бурятии удалили десятикилограммовую опухоль. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Все началось с небольшого уплотнения, которую обнаружил у россиянки гинеколог. Вместо дальнейшего обследования женщина решила направиться к другому специалисту — тот сказал, что ей не о чем беспокоиться.

Когда у пациентки начались боли в районе груди, прошло уже полтора года. К этому времени ее живот разросся до огромных размеров. После этого женщину сразу же направили в онкологический диспансер. К моменту удаления опухоль достигла размера арбуза.

Медикам удалось не только удалить новообразование, но и сохранить женщине внутренние органы.

Примерно в то же время аналогичный случай был выявлен в Челябинской области. Там женщине удалили шестикилограммовую опухоль. Она носила ее на спине десять лет.

ЖЗЛ
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