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16:37, 4 апреля 2025Россия

Российского педагога уволили после публикации провокационных фото в соцсетях

В Нижнем Новгороде учителя начальных классов уволили после скандала с фото
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Нижнем Новгороде учителя начальных классов уволили после скандала с публикацией провокационных фотографий в социальных сетях. Об этом пишет NN.ru.

По данным издания, откровенные снимки педагога с заблюренным лицом появились в пабликах российского региона. Авторы публикаций утверждают, что преподаватель якобы размещала подобный контент на личной странице в соцсетях.

В департаменте образования Нижнего Новгорода заявили, что было проведено служебное расследование, по итогам которого учителя уволили. При этом чиновники отметили, что в образовательном учреждении о ситуации узнали только из СМИ.

Ранее в Ставрополе школьного психолога уволили уже через две недели после трудоустройства из-за откровенных нарядов и блога о сексе.

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