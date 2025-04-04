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10:09, 4 апреля 2025Силовые структуры

Российскому школьнику вынесли приговор за расправу над женщиной-опекуном

В Красноярском крае осудили на 3,5 года школьника, зарезавшего женщину-опекуна
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Красноярском крае суд приговорил к 3,5 года лишения свободы 15-летнего подростка, расправившегося с 54-летней женщиной-опекуном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Школьник признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в воспитательной колонии. Также ему назначены принудительные меры медицинского характера.

Вечером 1 октября 2024 года юноша поссорился с опекуном. Он взял нож и несколько раз ударил потерпевшую в шею и грудь. Она не выжила. Отмечается, что все это время в соседней комнате находилась 86-летняя мать жертвы, имеющая проблемы со слухом и зрением. Именно она нашла дочь утром.

Школьник проживал в приемной семье с четырех лет.

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