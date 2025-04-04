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17:32, 4 апреля 2025Наука и техника

SpaceX второй раз отправит в полет первую ступень Starship

ArsTechnica: SpaceX планирует второй раз отправить в полет ступень Starship
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Gene Blevins / Reuters

Компания SpaceX планирует второй раз отправить в полет ускоритель Super Heavy с обозначением Booster 14 — первую ступень перспективной многоразовой транспортной системы Starship. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

В публикации отмечается, что недавно SpaceX провела статические огневые испытания Booster 14, в январе участвовавший в летных интеграционных испытаниях Starship, после которых был пойманный манипулятором Mechazilla. Двигатели Booster 14 проработали 8 секунд.

«Первое повторное использование Super Heavy станет шагом к нашей цели — автономному повторному полету», — заявила SpaceX.

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Компания не уточнила, когда именно планирует отправить Booster 14 в очередной полет.

В марте издание SpaceNews сообщило, что НАСА разрешило использовать перспективную многоразовую транспортную систему Starship компании SpaceX для запуска своих научных аппаратов.

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