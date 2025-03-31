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20:35, 31 марта 2025Наука и техника

НАСА разрешило использовать Starship для запуска научных аппаратов

SpaceNews: НАСА разрешило использовать Starship для запуска научных аппаратов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Nasa / Globallookpress.com

НАСА разрешило использовать перспективную многоразовую транспортную систему Starship компании SpaceX для запуска своих научных аппаратов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Американское космическое агентство добавило компанию в список участников контракта NASA Launch Services (NLS) II, в который уже входят носители Falcon 9 и Falcon Heavy (также от SpaceX), New Glenn (Blue Origin), Alpha (Firefly Aerospace), Pegasus XL (Northrop Grumman), Electron (Rocket Lab) и Atlas 5 и Vulcan Centaur (United Launch Alliance).

Ранее издание заметило, что Федеральное управление гражданской авиации США потребовало от компании SpaceX расследовать вторую подряд потерю корабля Starship, произошедшую в ходе восьмых летных испытаний одноименной многоразовой транспортной системы.

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