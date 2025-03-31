SpaceNews: НАСА разрешило использовать Starship для запуска научных аппаратов

НАСА разрешило использовать перспективную многоразовую транспортную систему Starship компании SpaceX для запуска своих научных аппаратов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Американское космическое агентство добавило компанию в список участников контракта NASA Launch Services (NLS) II, в который уже входят носители Falcon 9 и Falcon Heavy (также от SpaceX), New Glenn (Blue Origin), Alpha (Firefly Aerospace), Pegasus XL (Northrop Grumman), Electron (Rocket Lab) и Atlas 5 и Vulcan Centaur (United Launch Alliance).

Ранее издание заметило, что Федеральное управление гражданской авиации США потребовало от компании SpaceX расследовать вторую подряд потерю корабля Starship, произошедшую в ходе восьмых летных испытаний одноименной многоразовой транспортной системы.