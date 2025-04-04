США не освободили задержанную за ввоз эмбрионов ученую из России

США не освободили ученую Петрову, задержанную за ввоз эмбрионов лягушек

Администрация президента США Дональда Трампа отказала в условно-досрочном освобождении ученой из России Ксении Петровой, задержанной за ввоз эмбрионов лягушек. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что Петрова подала ходатайство об освобождении до заседания иммиграционного суда, запланированного на 7 мая. Ученой отказали, сославшись на то, что она не доказала, что «не представляет угрозы обществу или безопасности США». Также иммиграционная и таможенная полиция (ICE) выразила опасение, что в случае освобождения россиянка может решиться на побег.

Россиянку задержали в аэропорту Бостона еще 16 февраля. Отмечалось, что Петрова не задекларировала эмбрионы лягушек, которые она получила во время визита во Францию. Ее поместили в иммиграционный центр в штате Луизиана.