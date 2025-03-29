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04:51, 29 марта 2025Наука и техника

Россиянку депортируют из США за незаконный ввоз эмбрионов

NYP: Российскую ученую Петрову депортируют из США за ввоз эмбрионов лягушек
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Российскую ученую Ксению Петрову, работающую в Гарвардской медицинской школе, депортируют из США за незаконный ввоз эмбрионов лягушек. Об этом сообщило издание New York Post (NYP).

Отмечается, что россиянку задержали в аэропорту Бостона еще 16 февраля. По информации издания, Петрова не задекларировала эмбрионы лягушек, которые она получила во время визита во Францию. По словам адвоката ученой Грегори Романовского, неправильное оформление груза произошло непреднамеренно.

В данный момент Петрова находится в иммиграционном центре в штате Луизиана, ее исследовательская виза аннулирована. Американские власти приняли решение депортировать россиянку во Францию, где она сможет подать повторное заявление на визу.

Ранее сообщалось, что из США депортировали россиянина Дмитрия Кошелева, совершившего десять лет назад разбойное нападение.

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