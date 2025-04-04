Стал известен основной европейский конкурент SpaceX

NSF: Компания MaiaSpace первой в Европе создаст многоразовую ракету

Стартап MaiaSpace (дочерняя компания оператора ArianeGroup) первым в Европе создаст многоразовую ракету, которая будет конкурировать с носителем SpaceX Falcon 9. Об этом стало известно порталу NSF.

«Ракета под названием Maia сможет выводить на орбиту полезную нагрузку массой от 500 до 4000 килограммов в зависимости от целевой орбиты. Первая ступень приземлится в море на барже для восстановления и повторного использования, аналогично ракетам [семейства] Falcon компании SpaceX», — заявил в интервью изданию гендиректор MaiaSpace Йоханн Лерой.

По его словам, первый запуск Maia состоится в 2026 году. Первые летные испытания будут проходить в одноразовом режиме. Запускать носитель планируется с космодрома Куру во Французской Гвиане.

«Наша идея заключается не в том, чтобы изобретать велосипед, а в том, чтобы использовать технологии, которые были разработаны», — добавил руководитель.

В марте издание European Spaceflight сообщило, что компания MaiaSpace получила первый заказ на коммерческий пуск с площадки космодрома Куру, ранее используемой для старта ракет «Союз-СТ» госкорпорации «Роскосмос».