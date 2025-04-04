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04:34, 4 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о гибели замкомандира 116-й бригады ВСУ

На Украине заявили о гибели замкомандира 116-й бригады ВСУ Гнатюка
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

На Украине заявили о смерти заместителя командира 116-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Сергея Гнатюка. Об этом сообщил телеканал «Вита» из Винницы, откуда тот был родом.

Отмечается, что 57-летний замкомандира умер 1 апреля, при этом обстоятельства его гибели не раскрываются.

В публикации подчеркивается, он занимал должность заместителя командира 116-й ОМБр ВСУ.

Ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что половина жителей населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области не дожили до освобождения.

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