На Украине заявили о гибели замкомандира 116-й бригады ВСУ Гнатюка

На Украине заявили о смерти заместителя командира 116-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Сергея Гнатюка. Об этом сообщил телеканал «Вита» из Винницы, откуда тот был родом.

Отмечается, что 57-летний замкомандира умер 1 апреля, при этом обстоятельства его гибели не раскрываются.

В публикации подчеркивается, он занимал должность заместителя командира 116-й ОМБр ВСУ.

Ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что половина жителей населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области не дожили до освобождения.