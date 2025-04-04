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15:20, 4 апреля 2025Интернет и СМИ

Жители одного американского штата испугались захвата Россией и начали учить русский язык

Economist: Жители острова на Аляске учат русский на случай перехода к России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Becky Bohrer / AP

Жители острова Крузенштерна в американском штате Аляска испугались перехода территории под контроль России. Об этом пишет журнал The Economist.

В репортаже журнала утверждается, что среди жителей острова царят панические настроения. «Некоторые изучают русский язык на случае, если России попытается захватить остров», — говорится в статье.

Economist отметил, что даже если отношения России и США улучшатся, то Берингов пролив, где находится остров, останется предметом противостояния между странами. При этом, по словам местных жителей, они нередко видят российские военные корабли.

Ранее американский журнал The Wall Street Journal заявил о схожих стратегиях Украины и России в прекращении конфликта. В статье сообщалось, что Киев и Москва не торопятся принимать предложения американской стороны по завершению противостояния.

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