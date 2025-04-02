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15:39, 2 апреля 2025Интернет и СМИ

В США заявили о схожих желаниях Украины и России по прекращению конфликта

WSJ: Украина не хочет принимать условия США и отдавать свои ресурсы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украина и Россия не спешат выполнять условия США по урегулированию конфликта. О схожих желаниях стран пишет американское издание The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что Москва и Киев придерживаются схожей тактики в отношении предложений американской стороны — вести себя вежливо и не торопиться. По мнению издания, каждая из сторон надеется, что у США кончится терпение по отношению к ее оппоненту.

При этом, отмечает WSJ, Украина не хочет принимать условия сделки по полезным ископаемым с Соединенными Штатами, по условиям которой Киев утратит контроль над своими ресурсами. Издание подчеркнуло, что украинская сторона выражает согласие на заключение договоренности только на публике.

Ранее итальянская газета Fatto Quotidiano обвинила Украину в нарушении договоренностей с Россией первой. В статье подчеркивалось, что украинская сторона нарушила Договор о дружбе и партнерстве, заключенный в 1997 году.

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