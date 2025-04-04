Упавшие на воздушном шаре в Дубае россиянки раскрыли подробности инцидента

Shot: Упавшие на воздушном шаре в Дубае россиянки чудом остались в живых

Упавшие на воздушном шаре в Дубае мать и дочь из России заявили, что чудом остались в живых. Подробности об инциденте они раскрыли Telegram-каналу Shot Проверка.

Одна из туристок сообщила, что ситуация произошла еще 23 марта. По ее словам, турфирма Rayna Tours не провела инструктаж перед полетом. В итоге россиянки получили сотрясение, ушибы головы, ребра и таза, сейчас обе восстанавливаются.

После случившегося представители турфирмы прибыли в госпиталь, где находились пострадавшие. «Они оплатили лечение и пообещали россиянкам возместить сгоревшие билеты — сразу после экскурсии они должны были вернуться в Россию, — говорится в сообщении. — Однако деньги пока вернули только маме, девушка сама меняла билет с доплатой».

Соотечественницы также отметили, что сама экскурсия стоила 50 тысяч рублей на двоих — эти средства сотрудники Rayna Tours тоже не компенсировали. Пострадавших уже допросили в полиции ОАЭ, возбуждено уголовное дело. При этом фирма до сих пор продолжает продавать билеты на воздушные шары.

Ранее стало известно, что воздушный шар с иностранными туристами упал в ОАЭ. Двое пассажиров не выжили, две россиянки получили серьезные травмы.