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11:52, 4 апреля 2025Бывший СССР

В ЕС раскритиковали молдавский законопроект об иноагентах

Представитель ЕС в Молдавии Мажейкс раскритиковал законопроект об иноагентах
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Глава Миссии Евросоюза (ЕС) в Молдавии Янис Мажейкс раскритиковал законопроект об иностранных агентах, предложенный партией коммунистов в парламенте. Об этом он написал в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, подобные инициативы противоречат ценностям ЕС — демократии, верховенству закона и свободе СМИ. Он добавил, что этот законопроект не соответствует тому, чего Евросоюз ожидает от страны-кандидата в организацию.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон усомнился в необходимости интеграции республики в ЕС. Он обвинил власти объединения в моральной деградации и лицемерии, а также в «поддержке очевидных агрессоров».

До этого премьер-министр республики Дорин Речан призвал ускорить интеграцию страны в Евросоюз. По его словам, молдавские власти имеют четкое видение и предпринимают конкретные шаги, чтобы граждане страны были постоянно обеспечены газом и электроэнергией и получали выгоду от максимально низких цен.

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