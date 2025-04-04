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13:12, 4 апреля 2025Мир

В Кремле высказались о контактах с США по прекращению огня на Украине

Песков: Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но есть много нюансов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что президент Путин поддержал идею прекращения огня. При этом он отметил, что существует очень много разных нюансов, по которым нужно достичь понимания», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, российская сторона продолжает обсуждать с американской эти нюансы в ходе контактов.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли пригрозила России последствиями за якобы отказ от прекращения огня. Она также предложила установить крайний срок для того, чтобы Москва дала свое согласие.

До этого спецпредставитель президента России Владимира Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о прогрессе в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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