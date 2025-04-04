В МИД Канады пригрозили России за «отказ» от прекращения огня

Глава МИД Канады Жоли пригрозила России за якобы отказ от прекращения огня

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли пригрозила России последствиями за якобы возможный отказ от прекращения огня. Ее слова передает Reuters.

Согласно данным агентства, глава МИД призвала к «последствиям» для России, если она «не согласится на предложение о прекращении огня» на Украине. По мнению Жоли, необходимо также установить крайний срок для того, чтобы Москва дала свое согласие.

Ранее NBC сообщило со ссылкой на двух чиновников, что ближайшее окружение посоветовало президенту США Дональду Трампу не звонить российскому лидеру Владимиру Путину до согласия на полное прекращение огня на Украине.

2 апреля Трамп заявил о «хорошем сотрудничестве» с Россией и Украиной в вопросе урегулирования конфликта.