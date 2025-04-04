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05:27, 4 апреля 2025Мир

Трампу посоветовали не звонить Путину до согласия на полное прекращение огня

NBC: Окружение Трампа советует не звонить Путину до согласия прекратить огонь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа советует ему не звонить российскому лидеру Владимиру Путину до согласия на полное прекращение огня на Украине. Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух чиновников из американской администрации.

Американский лидер в беседе с телеканалом сообщил о планах поговорить с Путиным на этой неделе. Однако представители администрации заявили главе Белого дома, что, пока согласия Москвы не будет, «звонок — не лучшая идея».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон готовят новую экспертную встречу, аналогичную той, что состоялась в конце февраля в Стамбуле. При этом дипломат указал, что для успеха в переговорах, включая начало работы черноморской инициативы, нужны не просто обещания, а конкретные решения.

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