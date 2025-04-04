Трампу посоветовали не звонить Путину до согласия на полное прекращение огня

NBC: Окружение Трампа советует не звонить Путину до согласия прекратить огонь

Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа советует ему не звонить российскому лидеру Владимиру Путину до согласия на полное прекращение огня на Украине. Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух чиновников из американской администрации.

Американский лидер в беседе с телеканалом сообщил о планах поговорить с Путиным на этой неделе. Однако представители администрации заявили главе Белого дома, что, пока согласия Москвы не будет, «звонок — не лучшая идея».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон готовят новую экспертную встречу, аналогичную той, что состоялась в конце февраля в Стамбуле. При этом дипломат указал, что для успеха в переговорах, включая начало работы черноморской инициативы, нужны не просто обещания, а конкретные решения.