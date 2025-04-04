В одной стране Европы обнаружили пятикратный рост числа операций по преображению лобка

За последние пять лет в Великобритании резко увеличился интерес к пластическим операциям по подтяжке лобка. Об этом рассказал британский пластический хирург Аамер Хан в беседе с Daily Mail.

Врач указал, что за последние несколько лет число подтяжек лобка выросло в пять раз. По его словам, во время этой операции через разрез по контуру бикини удаляется избыточный жир в области лобка. Процедуру чаще всего делают вместе с подтяжкой живота.

«Мы наблюдаем значительный рост количества процедур, направленных на интимную зону. Это объясняется тем, что стигматизация таких вмешательств постепенно снижается. Это заставляет людей искать способы избавиться от неуверенности в себе в областях, которые раньше считались запретными», — считает Хан.

box#3919288

Специалист подчеркнул, что подтяжка лобка редко приводит к побочным эффектам. Среди возможных осложнений он назвал инфекции, образование гематом, рубцов и неровностей. Кроме того, по его словам, кожа в зоне операции может утратить чувствительность и стать онемевшей.

Ранее акушер-гинеколог из США Шазия Малик предупредила об опасных последствиях введения филлера в половые губы. По ее словам, такое интимное преображение может вызвать отеки и синяки в месте инъекции.