Врач предупредила о последствиях нового тренда на увеличение половых губ

Акушер-гинеколог из США Шазия Малик рассказала о причинах и последствиях тренда на увеличение больших половых губ с помощью филлеров. Ее цитирует издание Metro.

Она рассказала, что для увеличения используются гиалуроновая кислота или жир. «Процедура предназначена для улучшения внешнего вида за счет увеличения полноты, гладкости и симметрии. Эта процедура наиболее востребована у женщин, которые хотят вернуть своему телу молодой и упругий вид, который они потеряли из-за возраста, сильного похудения или после родов», — объяснила Малик. Кроме того, добавила она, к такой процедуре прибегают, чтобы уменьшить натирание сильно выступающих малых половых губ.

Врач отметила, что большинство опасений по поводу внешнего вида половых органов вызваны социальным давлением, а не реальными проблемами, и призвала проводить подобные косметические процедуры, только если женщина действительно уверена в своем желании изменить контуры половых органов.

Малик также обратила внимание на то, что увеличение больших половых губ безопаснее лабиопластики, однако эта процедура также может пройти с осложнениями. «Наиболее распространенные осложнения включают отек, синяки и раздражение в месте инъекции. Аллергические реакции на наполнитель также могут возникнуть, хотя и редко, и некоторые пациентки могут испытывать легкий дискомфорт», — рассказала она.

Кроме того, слишком большое количество филлеров может привести к гротескному виду половых органов, а в некоторых случаях материал наполнителя может смещаться или образовывать комки. Существуют и более серьезные осложнения, такие как инфекция или повреждение окружающих тканей, но выбор квалифицированного специалиста может помочь минимизировать эти риски, заключила Малик.

Ранее пластический хирург Уша Раджагопал рассказала, что в последнее время отмечается заметный рост спроса на лабиопластику. Она указала, что чаще всего женщины решаются на операцию для решения функциональных проблем, однако некоторые все же предпочитают делать интимную пластику ради эстетики.