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08:52, 9 сентября 2024Ценности

Женщины принялись делать интимную пластику ради психического здоровья

Кадр: New York Post

Женщины принялись делать Лабиопластику коррекция внешнего вида половых губ ради психического здоровья. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Пластический хирург Уша Раджагопал рассказала, что в последнее время заметила заметный рост спроса на упомянутую процедуру, которую она начала проводить пациентам еще в 1999 году. Отмечается, что чаще всего женщины ложатся под нож для решения функциональных проблем, однако некоторые все же предпочитают делать интимную пластику ради эстетики.

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Доцент кафедры акушерства и гинекологии Университета Земмельвейса Левенте Сара подчеркивает, что лабиопластика на самом деле положительно влияет на психическое здоровье женщины. Ученые провели опрос среди 3600 женщин, сделавших лабиопластику, и выяснили, что 95 процентов пациенток остались довольны результатами вмешательства.

В марте 2023 года российский хирург назвал самые сложные пластические операции.

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      Карина Черных
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