Кандидат в президенты Якубяк: Проблемы Украины не являются проблемами Польши

Польша не обязана продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от фракции «Свободные республиканцы» Марек Якубяк в интервью порталу Do Rzeczy.

«Это не наша война, а Украина не наше государство. Это не наши проблемы», — сказал политик.

Также Якубяк раскритиковал действия украинского руководства, обвинив его в политическом развороте как от Польши, так и от США. Он отметил, что «не помнит такого подлого правительства, как сейчас на Украине».

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал наглыми высказывания украинского посла в Варшаве Василия Боднара о том, что Польшу могут не допустить к восстановлению Украины, если та откажется направить в нее свои войска.