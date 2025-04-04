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14:00, 4 апреля 2025Мир

В Польше заявили об ошибке в поддержке Украины

Кандидат в президенты Якубяк: Проблемы Украины не являются проблемами Польши
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Марек Якубяк

Марек Якубяк. Кадр: polsatnews.pl / YouTube

Польша не обязана продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от фракции «Свободные республиканцы» Марек Якубяк в интервью порталу Do Rzeczy.

«Это не наша война, а Украина не наше государство. Это не наши проблемы», — сказал политик.

Также Якубяк раскритиковал действия украинского руководства, обвинив его в политическом развороте как от Польши, так и от США. Он отметил, что «не помнит такого подлого правительства, как сейчас на Украине».

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал наглыми высказывания украинского посла в Варшаве Василия Боднара о том, что Польшу могут не допустить к восстановлению Украины, если та откажется направить в нее свои войска.

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