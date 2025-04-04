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12:18, 4 апреля 2025Россия

ВСУ ударили по объекту энергетики в российском регионе и оставили жителей без света

Минобороны: ВСУ ударили по объекту энергетики в Липецкой области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по объекту энергетики в Липецкой области и оставили жителей без света. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атаке подвергся энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» в деревне Новониколаевка российского региона.

По данным оборонного ведомства, ВСУ атаковали российский объект энергетической инфраструктуры около 8 часов утра 4 апреля с помощью ударного беспилотника. В результате часть жителей Липецкого района остались без электричества.

В середине марта в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Российские военные сразу после соответствующего приказа уничтожили свои же беспилотники, выпущенные в сторону Украины.

Позднее в Минобороны заявили о продолжающихся односторонних атаках ВСУ на протяжении двух недель.

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