ВСУ ударили по объекту энергетики в российском регионе и оставили жителей без света

Минобороны: ВСУ ударили по объекту энергетики в Липецкой области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по объекту энергетики в Липецкой области и оставили жителей без света. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атаке подвергся энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» в деревне Новониколаевка российского региона.

По данным оборонного ведомства, ВСУ атаковали российский объект энергетической инфраструктуры около 8 часов утра 4 апреля с помощью ударного беспилотника. В результате часть жителей Липецкого района остались без электричества.

В середине марта в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Российские военные сразу после соответствующего приказа уничтожили свои же беспилотники, выпущенные в сторону Украины.

Позднее в Минобороны заявили о продолжающихся односторонних атаках ВСУ на протяжении двух недель.