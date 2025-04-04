Жених-рэпер написал песню об устроившей секс-марафон с 1058 мужчинами порномодели

Молодой рэпер Лил Мабу выпустил новую песню о своей невесте, скандальной порномодели Бонни Блю. Об этом пишет Daily Mail.

19-летнего Лила Мабу с недавних пор начали замечать в компании Бонни Блю, британской порномодели, прославившейся 12-часовым секс-марафоном, в ходе которого она переспала с 1057 мужчинами. Пара вместе появлялась в клубах, где выступал рэпер, а также на бейсбольном матче и в ресторанах. Он также опубликовал в своем аккаунте фотографии, на которых они с Блю лежат в одной кровати. На одном из снимков порномодель спит, а рэпер держит в руках коробочку с обручальным кольцом от Cartier.

Теперь Лил Мабу выпусти трек с названием «Бонни Блю», в котором хвастается их бурной сексуальной жизнью. В частности, в нем он упоминает, что модель состоит в сексуальной связи с десятью другими мужчинами. «Дай ему по лицу, обращайся с врагами, как с Бонни Блю. Каково это — быть изнасилованным мной и десятью черными парнями? Ха», — поет рэпер. Бонни также изображена на обложке трека, сидящей в бикине в провокационной позе.

Песня была выпущена всего через день после того, как молодой рэпер намекнул на «помолвку» с Бонни в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На одном из снимков порномодель спит, а Лил Мабу держит в руках коробочку с обручальным кольцом от Cartier. Откровенное селфи подписано: «Ее отверстия для всех, но сердце только мое».

Ранее сообщалось, что Бонни Блю купила новый Ferrari 458. По подсчетам Daily Mail, кастомизированный автомобиль этой марки может стоить до 500 тысяч долларов.