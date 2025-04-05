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04:15, 5 апреля 2025Мир

Глава РФПИ завершил визит в США

Глава РФПИ Дмитриев назвал конструктивным визит в США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о завершении своего визита в США. В соцсети X он назвал визит конструктивным и искренним.

«Покидая США, я хотел бы поблагодарить всех за позитивный, искренний и конструктивный визит», — написал глава РФПИ.

Он также поблагодарил соцсеть за верификацию своего аккаунта. «Так что теперь я официально я», — говорится в сообщении.

Дмитриев прибыл в США 2 апреля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что этот визит говорит об осторожном оптимизме в отношении улучшения контактов России и США.

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