На трассе между российскими городами сгорел автобус

Маршрутный автобус сгорел на трассе между Пермью и Краснокамском

Пассажирский автобус, следующий по маршруту из Краснокамска в Пермь, загорелся на трассе между этими городами, сообщает портал 59.ru.

По данным МЧС, пострадавших нет. Борьбой с огнем занимались девять сотрудников пожарно-спасательного подразделения с помощью двух спецмашин. Причина возгорания не уточняется.

Расследование инцидента находится на контроле региональной прокуратуры, она даст оценку действиям лиц, ответственных лиц за соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что на Васильевском острове в Санкт-Петербурге днем в субботу во время рейса воспламенился и полностью сгорел очередной лазурный автобус. В результате пожара от автобуса остался только почерневший корпус, не подлежащий восстановлению, пассажиры, находившиеся в транспортном средстве, не пострадали.