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13:18, 5 апреля 2025Мир

США задумались о сокращении численности армии

Military.com: В армии США рассматривают сокращение численности личного состава
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bo Amstrup / Reuters

Командование армии США рассматривает сокращение численности личного состава на 90 тысяч человек. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает портал Military.com.

«Армейское руководство негласно рассматривает возможность масштабного сокращения личного состава вплоть до 90 тысяч военнослужащих регулярных сил», — пишет интернет-издание.

Собеседники Military.com указали, что соответствующие планы связаны с растущим дефицитом бюджета Пентагона.

Ранее в американском Федеральное бюро расследований (ФБР) начались сокращения.

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