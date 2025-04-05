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10:55, 5 апреля 2025Спорт

«Торпедо» досрочно расторгло контракт с Ларионовым

Хоккейный клуб «Торпедо» досрочно расторг контракт с тренером Игорем Ларионовым
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Нижегородский клуб «Торпедо» расторг контракт с главным тренером Игорем Ларионовым. Об этом сообщается на сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Генеральный директор команды Александр Харламов заявил, что решение было взвешенным и обоюдным. Он подчеркнул, что по итогам сезона «Торпедо» не удалось достичь поставленных спортивных целей.

Ранее «Торпедо» вылетело после первого раунда плей-офф КХЛ. Команда проиграла ярославскому «Локомотиву» в серии до четырех побед со счетом 0-4.

Ларионов возглавлял «Торпедо» с мая 2022 года. Будучи игроком он выступал за разные клубы Национальной хоккейной лиги с 1989 по 2004 год. Хоккеист трижды выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингс».

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