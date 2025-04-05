В Британии испугались сближения России и США

Экс-глава МИ-6 Янгер: Британии нужно срочно перевооружаться из-за России и США

Великобритания должна разработать план перевооружения на фоне сближения России и США. Такое мнение высказал экс-глава британской разведывательной службы MI-6 Алекс Янгер, его цитирует The Independent.

«Великобритании необходимо перевооружиться и создать резервы посредством создания национальной службы, чтобы защититься от [президента России] Владимира Путина, господствующего в Восточной Европе», — подчеркнул Янгер.

Он призвал британцев осознать реальность угрозы со стороны России. По его словам, Путин и американский лидер Дональд Трамп «сделали все возможное, чтобы убедить нас, что правила изменились».

Ранее стало известно, что Великобритания и некоторые страны Евросоюза хотят обойти инициативу Еврокомиссии (ЕК) по перевооружению Европы. По данным газеты Exxpress, их план призван обойти финансовые ограничения и создать «банк оружия», который позволит сократить расходы из бюджетов государств.