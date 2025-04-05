Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:41, 5 апреля 2025Мир

В России предостерегли от размещения миротворцев на Украине

Полянский: Размещение миротворцев будет означать их участие на стороне ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский прокомментировал потенциальное размещение миротворцев на Украине. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Дипломат предостерег от размещения миротворцев на Украине и подчеркнул, что это шаг будет означать участи стран в конфликте на стороне Вооруженных сил страны (ВСУ).

«Вопрос отправки миротворцев на Украину в ООН сейчас не обсуждается», — подчеркнул он.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что разговоры о миротворцах НАТО или Европейского союза (ЕС) на Украине абсурдны. По его мнению, миротворчество и Североатлантический альянс — несовместимые вещи.

    Обсудить
    Последние новости

    Александр Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки. Россиянину понадобилось на один матч меньше, чем канадцу

    Российские военные сообщили об упорных боях в Курской области

    Зеленского назвали клоуном

    Мошенники начали обманывать участников СВО под предлогом поиска сослуживцев

    Братья в Курской области эвакуировали престарелую мать при помощи садовой тачки

    Украинским беженцам в США по ошибке разослали письма с требованием уехать в течение недели

    Раскрыты подробности о вооружении охраны «Крокуса» в момент теракта

    Овечкин обратился к россиянам после повторения рекорда Гретцки

    Генконсул России в Пхукете подтвердил смерть Паши Техника

    ЕС продолжил поставки вооружения Киеву через Мукачево

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше