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12:34, 5 апреля 2025Из жизни

Веганка «спасла» ягненка с фермы и едва не заморила его голодом

В Великобритании веганка похитила ягненка и едва не убила животное
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Жительница Великобритании «спасла» с фермы ягненка, что едва не привело к его смерти. Об этом пишет The Times.

49-летняя Луиза Мургия, которая называет себя веганкой и зооактивисткой, в марте 2024 года похитила с поля ягненка. По ее словам, она сделала это, чтобы спасти животное, у которого якобы была сломана нога. Кроме того, Мургия выступает против фермерства, которое, по ее мнению, эксплуатирует животных. После похищения женщина помыла ягненка с шампунем, чтобы смыть номер с его шерсти, надела на него подгузник и наложила на ногу самодельную шину. На протяжении трех недель Мургия держала животное у себя дома и кормила коровьим молоком и специальной смесью, купленной на Amazon.

Ягненок принадлежал Стюарту Ладвеллу с фермы в графстве Дорсет. Вечером накануне похищения двое его ягнят внезапно остались сиротами. Поскольку было темно, Ладвелл решил подождать до следующего утра, чтобы забрать их и не тревожить других овец. Когда утром он вернулся на поле с семьей, они смогли найти только одного ягненка и предположили, что другого похитила лиса. Однако через три недели после этого он получил информацию, что ягненка забрала Мургия. Ладвелл передал информацию полиции. Правоохранители пришли к веганке и действительно обнаружили там ягненка, которого она едва не заморила голодом.

Я гордая веганка и противница фермеров, потому что они эксплуатируют животных. Фермеры злоупотребляют ягнятами с первого дня. Почему люди думают, что фермеры так заботятся — это просто невежество. Я просто хочу, чтобы люди не были так одержимы мясом

Луиза Мургиявеганка и зооактивистка

Суд впоследствии узнал, что когда полиция вернула ягненка фермеру, его вес составлял 5,8 килограмма. Его брат, которого выкармливали Ладвеллы, к тому времени весил почти десять килограммов. Ладвеллу пришлось активно лечить животное на протяжении недели, чтобы поправить его здоровье. Он подал в суд на Мургию.

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Активистку, которая признала похищение ягненка, навсегда лишили права содержать овец. Кроме того, ей вменили в вину причинение ненужных страданий животному. Судья Николас Хагган приговорил Мургию к 12 месяцам общественных работ. Кроме того, он наложил бессрочный запрет на контакты с Ладвеллом и посещение его фермы. Также ей нельзя подходить ближе трех километров к местам, где кормят скот.

Ранее семья веганов из Австралии потребовала у соседей перестать открывать окна во время готовки мяса. Причина оказалась в отвращении к запаху готовящегося мяса.

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