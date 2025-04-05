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18:56, 5 апреля 2025Россия

Вывозивший мирных жителей из Суджи священник сбил два вражеских дрона

Вывозивший мирных жителей из Суджи курский священник сбил два вражеских дрона
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вывозивший мирных жителей из Суджи курский священник Игорь Васюков сбил два вражеских дрона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рапорт митрополита Германа на имя патриарха Кирилла.

Уточняется, что отец Игорь использовал ружье-двустволку, чтобы сбить преследовавшие автомобиль со священниками дроны. Патриарх предложил митрополиту представить особо отличившихся клириков к наградам.

Ранее сообщалось, что «русский Ди Каприо» Роман Бурцев, которого называют двойником голливудского актера, похудел на специальной военной операции на 20 килограммов и похвастался новой внешностью. По словам Бурцева, он хотел сбросить лишние килограммы еще до отъезда в сентябре.

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