Вывозивший мирных жителей из Суджи курский священник сбил два вражеских дрона

Вывозивший мирных жителей из Суджи курский священник Игорь Васюков сбил два вражеских дрона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рапорт митрополита Германа на имя патриарха Кирилла.

Уточняется, что отец Игорь использовал ружье-двустволку, чтобы сбить преследовавшие автомобиль со священниками дроны. Патриарх предложил митрополиту представить особо отличившихся клириков к наградам.

Ранее сообщалось, что «русский Ди Каприо» Роман Бурцев, которого называют двойником голливудского актера, похудел на специальной военной операции на 20 килограммов и похвастался новой внешностью. По словам Бурцева, он хотел сбросить лишние килограммы еще до отъезда в сентябре.