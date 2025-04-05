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11:38, 5 апреля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам раскрыли порядок действий при взломе телефона

Менеджер продукта RuStore Шарков: При взломе телефона нужно выключить Wi-Fi
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Pxhere

Ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков раскрыл россиянам порядок действий при взломе смартфона. О том, как нужно поступать в этой ситуации, он рассказал «Ленте.ру».

«Если вы подозреваете, что ваш телефон взломали, нужно действовать быстро и последовательно. Первым делом стоит отключить интернет на устройстве. Выключите Wi-Fi и мобильные данные, чтобы прекратить вероятную передачу данных с телефона и предотвратить дальнейший доступ злоумышленников к вашему устройству», — рассказал Шарков.

Затем, по его словам, нужно запустить антивирус, чтобы проверить телефон на наличие вредоносного программного обеспечения (ПО). Также эксперт посоветовал посмотреть список установленных приложений и удалить те, которые кажутся подозрительными.

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«Если вы обнаружили что-то подозрительное, лучше не только удалить программу, но и сбросить телефон до заводских настроек — так вредоносное ПО точно исчезнет с устройства», — дал рекомендацию Шарков. Он напомнил, что перед этим нужно сделать резервную копию важных данных, чтобы не потерять их.

Помимо этого, необходимо сменить пароли от электронной почты, социальных сетей, банковских приложений и других важных аккаунтов, а также включить двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты. Сделать это лучше с другого устройства, чтобы не подключать взломанный телефон к интернету, уточнил специалист.

Если же злоумышленники получили доступ к аккаунту в соцсети или мессенджере, следует сообщить об этом людям из списка контактов. Также специалист заявил, что при взломе нужно проверить банковские счета на предмет подозрительных операций. Если там есть переводы, которые человек не совершал, нужно немедленно связаться с банком, подчеркнул он.

Ранее россиянам перечислили признаки, которые могут свидетельствовать о взломе телефона. Одним из них IT-эксперт Даниил Чернов назвал быстрое расходование заряда батареи.

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