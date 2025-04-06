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08:33, 6 апреля 2025Россия

Число пострадавших от урагана в Хакасии выросло

Число пострадавших из-за урагана в Хакасии увеличилось до 32
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Число пострадавших в результате урагана в Хакасии увеличилось. Об этом сообщил Минздрав региона в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что с травмами различной степени и тяжести обратились 32 человека. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний. Пять человек были госпитализированы, из них одна пациентка находится в тяжелом состоянии.

Штормовой ветер обрушился на несколько регионов России. Он привел к массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии. В Иркутской области из-за ураганного ветра оказались обесточены более ста тысяч домов. В Красноярском крае ураган начал сносить крыши с домов.

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