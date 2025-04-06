Фетисов рассказал о разговоре с Овечкиным в день побития рекорда

Фетисов заявил, что хоккеист Овечкин был максимально нацелен на побитие рекорда

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о разговоре с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным в день, когда тот побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Sport24.

Фетисов заявил, что хоккеист был максимально нацелен на результат. «Мы должны гордиться достижениями Александра. Это успех Овечкина, "Вашингтон Кэпиталс", мамы, папы, который смотрит сверху и гордится сыном, и нашей страны», — посчитал он.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.