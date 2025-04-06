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09:27, 6 апреля 2025Силовые структуры

Фигурант дела «Калашникова» о бракованных деталях признал вину

Директор «Интертехника» Морохов признал вину в деле «Калашникова»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Технический директор подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов, который обвиняется в причинении концерну «Калашников» ущерба более чем на 32 миллиона рублей, признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

«Алексей Морохов выразил желание сотрудничать со следствием, с ним заключено досудебное соглашение», — говорится в документе.

Отмечается, что в ходе очной ставки со вторым фигурантом, победителем шоу «Танцы со звездами» Алексеем Леденевым, который является соучредителем ООО «Интертехника», «указал на него, как на соучастника преступления».

Ранее победителя шоу «Танцы со звездами» отправили под арест, он стал фигурантом уголовного дела о миллионном хищении денежных средств у концерна «Калашников».

До этого сообщалось, что в Ивановской области возбудили уголовное дело после хищения средств у концерна «Калашников» одним из подрядчиков. По данным следствия, в период с 11 октября 2023 года по 13 ноября 2024-го неустановленные лица из числа представителей компании закупили в Китае детали по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда, и осуществили их поставку концерну.

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