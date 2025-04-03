Победителя «Танцев со звездами» отправили под арест. Его обвиняют в миллионном хищении у «Калашникова». Что об этом известно?

Победителя шоу «Танцы со звездами» Леденева обвинили в хищении у «Калашникова»

Победителя шоу «Танцы со звездами» Алексея Леденева отправили под арест, он стал фигурантом уголовного дела о миллионном хищении денежных средств у концерна «Калашников». Его обвиняют в поставках бракованных комплектующих.

Россиянин является учредителем ООО «Интертехника». Октябрьский районный суд города Иваново избрал меру пресечения Леденеву в рамках расследования уголовного дела. Он был заключен под домашний арест до 12 мая 2025 года.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый подозревается в совершении преступления, квалифицируемого по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В постановлении суда указано, что в период домашнего ареста Леденеву запрещено покидать место проживания без разрешения следователя, контактировать с лицами, не являющимися его близкими родственниками или адвокатами, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, а также использовать средства связи и интернет. Контроль за соблюдением условий домашнего ареста поручен ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области.

Что известно об Алексее Леденеве?

Леденев известен не только как предприниматель, но и как профессиональный спортсмен. В прошлом он выступал в полутяжелой весовой категории в дзюдо, был членом национальной сборной России по дзюдо и самбо с 2000 по 2012 год. Среди его достижений — победа на чемпионате России в 2007-м, призовые места на европейских первенствах среди молодежи, а также успешные выступления на этапах Кубка мира. Помимо спортивной карьеры, он служил в МВД России с 2005 по 2012 год и вышел в запас в звании старшего лейтенанта.

В 2023 году в интервью порталу «На Новой Риге life», информирующему о жизни на Рублевке и окрестностях, Леденев рассказывал, что является многодетным отцом. По его словам, у него с супругой четверо детей. Он также выделил три своих личных девиза, первый из которых гласит: «Все, чему быть, зависит от меня. Нужно быть автором своей жизни. Мы заслуживаем того, что создаем сами, нужно уметь брать на себя ответственность».

Ущерб концерну «Калашников» оценивается в сумму более 32 миллионов рублей

Следствие утверждает, что преступление было совершено в период с 11 октября 2023-го по 13 ноября 2024 года. В это время неустановленные лица, связанные с подрядной организацией, закупили в Китае комплектующие по цене, значительно ниже предусмотренной контрактом, и поставили их концерну «Калашников». Однако поставленная продукция не соответствовала техническим требованиям, установленным в договоре, и подрядчики осознавали это.

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В результате предприятию был нанесен ущерб на сумму более 32 миллионов рублей. Средства, полученные в результате мошеннической схемы, были распределены между участниками преступной группы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

В рамках расследования в ноябре 2024 года суд установил личность еще одного фигуранта — технического директора «Интертехники» Алексея Морохова. Он также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Суд принял решение о его заключении под стражу до 12 января 2025 года, а защита подала апелляцию на данное постановление.

Известно, что следствие продолжается и правоохранительные органы не исключают, что в деле могут появиться новые обвиняемые.