Гонщика «Формулы-1» оштрафовали за опоздание на гимн Японии

Пилота Williams Сайнса оштрафовали на 20 тысяч евро за опоздание на гимн Японии

Пилота Williams Карлоса Сайнса оштрафовали за опоздание на гимн на этапе Гран-при Японии «Формулы-1». Об этом сообщает RacingNews365.

Международная автомобильная федерация (FIA) наказала пилота за нарушение спортивного регламента турнира. Испанский гонщик был признан виновным в опоздании на начало исполнения национального гимна Японии. Сайнс получил штраф в 20 тысяч евро, из которых 10 тысяч будут заблокированы на счете на следующие 12 месяцев и списаны при повторном нарушении.

Согласно правилам, Сайнса должны были оштрафовать на 60 тысяч евро. Однако пилот объяснил, что опоздание произошло из-за проблем с желудком, что также подтвердил врач. Это послужило смягчающим обстоятельством.

Сайнс занял в гонке 14-е место. Победу одержал чемпион мира последних четырех лет, нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен.