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16:24, 6 апреля 2025Спорт

Гонщика «Формулы-1» оштрафовали за опоздание на гимн Японии

Пилота Williams Сайнса оштрафовали на 20 тысяч евро за опоздание на гимн Японии
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Пилота Williams Карлоса Сайнса оштрафовали за опоздание на гимн на этапе Гран-при Японии «Формулы-1». Об этом сообщает RacingNews365.

Международная автомобильная федерация (FIA) наказала пилота за нарушение спортивного регламента турнира. Испанский гонщик был признан виновным в опоздании на начало исполнения национального гимна Японии. Сайнс получил штраф в 20 тысяч евро, из которых 10 тысяч будут заблокированы на счете на следующие 12 месяцев и списаны при повторном нарушении.

Согласно правилам, Сайнса должны были оштрафовать на 60 тысяч евро. Однако пилот объяснил, что опоздание произошло из-за проблем с желудком, что также подтвердил врач. Это послужило смягчающим обстоятельством.

Сайнс занял в гонке 14-е место. Победу одержал чемпион мира последних четырех лет, нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

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