МЧС предупредило москвичей о сильном снегопаде

МЧС: Сильнейший снегопад продлится в Москве до утра 7 апреля

К середине дня воскресенья, 6 апреля, в Москве начнется сильнейший снегопад, который продлится до утра следующего дня, 7 апреля. Об этом сообщает столичное МЧС в своем официальном Telegram-канале.

«До 9 утра 7 апреля в Москве ожидается сильный, местами очень сильный снег», — говорится в сообщении.

Министерство попросило москвичей парковать машины только в безопасных местах, обходить шаткие конструкции и рекламные стенды во время непогоды, а также не оставлять без присмотра детей.

«Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких!» — призвали спасатели.

Сильный ветер ранее обрушился на Хакасию и Красноярский край. В Хакасии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара. В Красноярском крае порывы ветра сносили крыши домов.